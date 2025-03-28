Психолог раскрыла пользу ссор в отношениях

Словесные споры иногда помогают партнерам лучше понять друг друга, считает психолог Мишель Лено. Неожиданную пользу ссор для отношений она раскрыла изданию Daily Mail.

Лено объяснила, что продуктивные конфликты полезны потому, что обмен эмоциями, пусть и негативными, и выяснение истинных причин ссоры помогает партнерам укрепить эмоциональную связь и стать ближе друг к другу. По ее словам, это очень важная составляющая крепких отношений.

Однако споры могут укрепить отношения, только если партнеры относятся друг к другу уважительно и разрешают проблемы до конца, предупредила психолог. В противном случае неразрешенный конфликт только усилит напряженность в отношениях. Чтобы этого не произошло, Лено посоветовала быть осторожными в выражениях, даже когда обуревают эмоции, и обязательно доходить до сути проблемы.

«Хотя пересказ друг другу горячей дискуссии и описание своих эмоций в процессе выяснения отношений и сразу после может показаться неразумным, иногда это необходимо для понимания того, почему вы вообще поссорились», — уточнила она.

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