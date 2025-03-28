Женщина узнала вкусы мужа в порно и пришла в ужас

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая узнала вкусы супруга в порно и пришла в ужас. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Женщина рассказала, что ее либидо снизилось после рождения троих детей. Она уточнила, что ее дети уже подростки, а сама она измотана бытом и борется с депрессией. Раньше муж требовал секса, но после ссор и в сердцах сделанного женой предложения удовлетворяться где-нибудь еще нашел выход. На компьютере у мужа, разыскивая семейные фото, жена нашла скриншоты из чатов, в которых он тайно участвовал — на них он мастурбировал и общался с юными девушками.

Так сексуальная жизнь пары потерпела окончательный крах. «Каждый раз, когда я соглашаюсь на секс, я чувствую себя несчастной, отвращающейся и стыжусь своего тела. Стыжусь моих лобковых волос и блинообразной груди по сравнению с полностью выбритыми 20-летними девушками со скриншотов», — написала она. Женщина добавила, что не хочет ни вставлять грудные импланты, ни брить лобок. «Обречена ли я вечно ненавидеть свое тело и позволить своему браку рухнуть из-за грусти/злобы/стыда?» — задалась вопросом она.

В ответ Юзвяк отметил, что к сайтам для взрослых мужчина обратился, получив косвенное разрешение от жены, и его предпочтения значат лишь, что ему нравятся девушки в чатах, а не что ему не нравится супруга.

Если бы ваш муж не общался с этими женщинами, могло бы произойти что-то еще, что заставило бы вас почувствовать себя плохо, потому что именно так часто бывает в нашей культуре: она заставляет людей чувствовать себя плохо из-за того, что они недостаточно хороши Рич Юзвяк секс-коуч

Юзвяк посоветовал пообщаться с терапевтом, поговорить с ней о своей самооценке и неуверенности во внешности, чтобы снова научиться ценить себя и найти способ почувствовать себя лучше. Кроме того, полезным коуч считает и откровенный разговор о своих тревогах с мужем, который сможет заверить жену в том, что считает ее привлекательной.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, пожаловавшемуся на затхлый запах от мошонки. По словам автора письма, запах от гениталий сохраняется независимо от того, принимал ли он душ и вел ли активный образ жизни.