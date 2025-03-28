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02:06, 28 марта 2025Россия

Путин дал совет касательно переговоров России и США

Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры РФ и США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин посоветовал не обращать внимания на переговоры России и США. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», передает агентство «Прайм».

«Вы не обращайте на это внимания. Просто несите службу и все», — сказал он морякам.

Прежде президент РФ заявил, что в мире внимательно следят за ходом переговоров России с США. «Я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — отметил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Москва не была инициатором начала боевых действий на Украине. По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны.

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