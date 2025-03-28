Путин назначил нового заместителя командующего флотом

Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМФ

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя командующего Военно-морским флотом (ВМФ) — им стал командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков. Об этом глава государства объявил в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», передает ТАСС.

«Поскольку и министр [обороны], и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности», — сказал он.

Прежде Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине. По его словам, РФ выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но при условии устранения его первопричин.