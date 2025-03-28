Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами одного региона

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает ТАСС.
«Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил российский лидер.
Затем Путин передал слово министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который на совещании Совбеза выступал в качестве докладчика.
Ранее декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь призвал Пекин и страны АТР тщательно думать над украинской проблемой, так как принцип разрешения конфликта определит будущие международные правила.