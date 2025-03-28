Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 28 марта 2025Мир

В Китае заявили об опасности разделения Украины

В КНР заявили об опасности разделения Украины из-за разрушения мирового порядка
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Pu Xiaoxu / Globallookpress.com

Разделение Украины приведет к разрушению мирового порядка, основанного на суверенных государствах. Об этом заявил декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне Чжэн Юннянь, передает китайская газета Guancha.

Эксперт призвал Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона тщательно думать над украинской проблемой, так как принцип разрешения конфликта определит будущие международные правила. «Если Украина будет разделена, это станет началом новой войны», — предупредил об опасности Чжэн.

В феврале глава МИД КНР Ван И заявил о надежде Китая на мирное соглашение по Украине, которое будет «справедливым и обладающим обязывающей силой» для всех сторон конфликта.

Глава МИД Китая отметил, что его страна продолжит играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политическими методами. Ван И добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами Глобального Юга, также продолжит работу над формированием общей позиции для помощи переговорам по мирному процессу.

    Обсудить
    Последние новости

    «Фактически уничтожена». Минобороны сообщило об ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа» и очередной уловке Зеленского

    Росгвардия задержала похитившего миллионы из машины россиянина и попала на видео

    Windows станет прозрачнее

    Пятилетний ребенок привез из Египта в Россию редкого паразита

    Мужчина похудел на 19 килограммов за три месяца без походов в спортзал

    Кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео

    Главный редактор российской газеты сбежал от полиции

    Трамп выразил уважение мусульманам

    Мощное землетрясение уничтожает небоскребы и мосты в Таиланде и Мьянме. Видео

    Меган Фокс родила четвертого ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше