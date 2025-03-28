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16:21, 28 марта 2025Мир

Путин выразил соболезнования Мьянме в связи с землетрясением

Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы Хлайну в связи с землетрясением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с произошедшим землетрясением. Соответствующее письмо опубликовано на официальном сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении российского лидера.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме зафиксировали два сильных землетрясения с интервалом 12 минут. Магнитуду первого землетрясения сейсмологи оценили в 7,9, сила второго землетрясения достигла 6,4. Толчки ощутили и в соседнем Таиланде — в Бангкоке был объявлен режим ЧП.

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