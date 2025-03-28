Путин задал российскому губернатору вопрос о браке

Путин провел встречу с губернатором Ленобласти Дрозденко

Президент России Владимир Путин задал вопрос о браке губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Встречу с главой российского региона он провел в Кремле, передает РИА Новости.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу...» — обратился к губернатору президент.

Дрозденко признал существующую в регионе проблему, отметив, что также есть проблемы демографического плана. «По рождению особенно первого ребенка у нас есть проблемы», — признал он.

По его словам, частично ситуацию объясняет общая агломерация с Санкт-Петербургом. «Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают в дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же, как и регистрация рождения детей», — пояснил Дрозденко.

Глава Ленобласти представил президенту России доклад и по другим вопросам. По итогу встречи Путин поддержал решение губернатора Дрозденко вновь пойти на выборы губернатора региона, отметив, что предстоит решить еще немало задач.

Ранее в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин обратился к губернаторам фразой «день должен начинаться с этого», имея в виду проработку мер повышения рождаемости в России.