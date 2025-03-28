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00:56, 28 марта 2025Россия

Путин заявил о нелегитимности органов власти на Украине

Путин: Гражданские органы власти на Украине нелегитимны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал нелегитимными гражданские органы власти на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с экипажем атомного крейсера «Архангельск», передает РИА Новости.

Он указал, что органы власти в стране не являются законными, поскольку там не были проведены президентские выборы. «Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он [Владимир Зеленский] сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал российский лидер.

По его словам, Москве непонятно, с кем ей подписывать соглашения с украинской стороны, поскольку «завтра придут другие руководители».

Ранее Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран для проведения выборов.

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