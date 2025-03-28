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16:04, 28 марта 2025Путешествия

Пьяный россиянин покусал и исплевал бортпроводников на рейсе в Таиланд

Пьяный пассажир покусал и исплевал бортпроводников Red Wings на рейсе в Таиланд
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пьяный пассажир российской авиакомпании Red Wings покусал и исплевал бортпроводников по пути в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Казани на курорт Пхукет. Во время полета 48-летний мужчина игнорировал просьбы экипажа не распивать спиртное и отвечал на них оскорблениями, угрозами и нецензурной бранью. Более того, когда дебошир опьянел еще сильнее, он начал кусать бортпроводников и плюнул им в лицо.

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Как пишет источник, нарушитель безнаказанно провел десятидневный отпуск на пляжах королевства, но во время обратного рейса сотрудники авиакомпании узнали его и сообщили в полицию. В аэропорту Казани мужчину встретили стражи правопорядка.

Ранее пассажирка авиакомпании American Airlines во время полета напала на членов экипажа и плюнула в них. Женщину арестовали вскоре после произошедшего, но освободили несколько дней спустя.

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