Пассажирка самолета напала на членов экипажа и плюнула в них на рейсе в США

WBTV: Пассажирка American Airlines плюнула в членов экипажа на рейсе в Шарлотт

Пассажирка авиакомпании American Airlines во время полета напала на членов экипажа и плюнула в них. Об этом сообщает телеканал WBTV.

Инцидент произошел на рейсе из Питтсбурга в Шарлотт, США, в июне 2024 года, но обвинения 43-летней Николь Пицци предъявили только во вторник, 18 марта. В материалах суда говорится, что женщина «запугивала, наносила удары и плевалась» в четырех бортпроводников.

По данным источника, Пицци арестовали вскоре после произошедшего, но освободили несколько дней спустя. Что спровоцировало агрессию пассажирки в самолете, не уточняется.

В январе 2024 года пассажир американской авиакомпании Delta во время десятичасового полета приставал к женщинам и плюнул в попутчика. Дебошира пришлось связать тремя удлинителями ремней безопасности, чтобы он оставался на месте.