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10:25, 20 марта 2025Путешествия

Пассажирка самолета напала на членов экипажа и плюнула в них на рейсе в США

WBTV: Пассажирка American Airlines плюнула в членов экипажа на рейсе в Шарлотт
Алина Черненко

Фото: Mecklenburg County Jail

Пассажирка авиакомпании American Airlines во время полета напала на членов экипажа и плюнула в них. Об этом сообщает телеканал WBTV.

Инцидент произошел на рейсе из Питтсбурга в Шарлотт, США, в июне 2024 года, но обвинения 43-летней Николь Пицци предъявили только во вторник, 18 марта. В материалах суда говорится, что женщина «запугивала, наносила удары и плевалась» в четырех бортпроводников.

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По данным источника, Пицци арестовали вскоре после произошедшего, но освободили несколько дней спустя. Что спровоцировало агрессию пассажирки в самолете, не уточняется.

В январе 2024 года пассажир американской авиакомпании Delta во время десятичасового полета приставал к женщинам и плюнул в попутчика. Дебошира пришлось связать тремя удлинителями ремней безопасности, чтобы он оставался на месте.

Вот это да!
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