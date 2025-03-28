Раскритикованную Маском песню отказались признавать разжигающей ненависть

AP: КС ЮАР отказался признать песню Маска о белых фермерах разжигающей ненависть

Конституционный суд ЮАР отказался признавать песню о белых фермерах страны, скандирование которой критиковал американский предприниматель и уроженец ЮАР Илон Маск, разжигающей ненависть. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В переводе с голландского и африкаанс (официальный язык ЮАР, который сложился на базе одного из диалектов голландского языка) слово «бур» (boer) означает «фермер». Со временем этим словом стали обозначать потомков переселенцев, обосновавшихся первоначально в Капской колонии, которая была основана голландцами в XVII веке на территории нынешней ЮАР.

Речь идет о композиции «Убей бура», которая приобрела популярность во времена борьбы против апартеида в ЮАР. Более десяти лет назад суд признал это высказывание разжигающим ненависть, однако в 2022 году это решение было отменено: тогда судья посчитал, что отсутствуют доказательства подстрекательства к насилию.

Сам Маск утверждал, что песня открыто призывает к расовому насилию и геноциду белых людей в африканской стране. В свою очередь, партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) отмечает, что композиция посвящена борьбе с апартеидом и ее не следует понимать буквально.

До 1994 года в ЮАР проводилась расистская политика апартеида, лишавшая чернокожих жителей страны большинства прав, которыми обладало белое меньшинство.

Илон Маск родился в ЮАР, но перебрался сначала в Канаду, а затем в США, как только ему исполнилось 18 лет. Ранее сообщалось. что он уехал с родины в другую страну, чтобы избежать призыва в армию.