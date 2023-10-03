Из-за призыва в армию Илон Маск уехал с родины в другую страну

Илон Маск уехал с родины в 18 лет, чтобы не служить в армии

В молодости миллиардер Илон Маск уехал с родины в другую страну, чтобы избежать призыва в армию. Об этом его отец Эррол Маск рассказал Daily Mail.

Илон Маск родился в ЮАР, но перебрался сначала в Канаду, а затем в США, как только ему исполнилось 18 лет. Таким же образом поступил и его брат. «Они говорили, что сбежали из Южной Африки, потому что не хотели служить в армии и сражаться за апартеид», — утверждает Эррол Маск.

Но я не верю, что им в принципе грозила служба в армии. Они росли в тепличных привилегированных условиях, но люди верили, когда они говорили, что приехали в Штаты в качестве беженцев от нацистов и сторонников апартеида, которые их били и притесняли Эррол Маск отец Илона Маска

До 1994 года в ЮАР проводилась расистская политика апартеида, лишавшая чернокожих жителей страны большинства прав, которыми обладало белое меньшинство. Против страны вводились международные санкции, в Советском Союзе апартеид приравнивался к фашизму, а ООН признавала поддержку апартеида преступлением.

В период апартеида всех белых мужчин призывали в армию после окончания обучения в школе или вузе. Служба продолжалась два года. После демобилизации военнообязанных периодически вызывали на сборы.

Эрролу Маску 77 лет. В 2022 году у него и его падчерицы Яны Безёйденхаут родился второй незапланированный ребенок. Эррол на 41 год старше Яны и воспитывал ее с четырех лет. В интервью австралийскому радио он заявил, что считает подобные отношения нормальными.

Ранее также Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег сожрал крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.