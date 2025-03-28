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09:16, 28 марта 2025Россия

Раскрыт тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

Mash: ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками типа «Лютый»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область беспилотниками типа «Лютый». Эти устройства раскрыл Telegram-канал Mash.

Как утверждает издание, подобные дроны могут преодолевать расстояния до 1000 километров и нести до 50 килограммов взрывчатки.

За минувшую ночь жители Саратовской области насчитали около 10 взрывов в небе, их слышали в промежутке с часа ночи, до шести утра.

Никто из людей в результате атаки не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать. Все украинские беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил эти данные.

О звуках взрывов над Энгельсом жители сообщили в ночь на пятницу, 28 марта. Целью противника мог быть местный нефтеперерабатывающий завод.

ЖЗЛ
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