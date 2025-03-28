В Саратовской области подтвердили атаку беспилотников

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области уничтожены беспилотники

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку беспилотников на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что дроны были уничтожены. По поступающей информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

О звуках взрывов над Энгельсом жители сообщили в ночь на пятницу, 28 марта. Целью противника мог быть местный нефтеперерабатывающий завод. Официально о попытке атаки ВСУ власти не сообщали. В Саратовской области власти лишь объявляли угрозу атаки беспилотников.