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07:44, 28 марта 2025Россия

В Саратовской области подтвердили атаку беспилотников

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области уничтожены беспилотники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку беспилотников на регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что дроны были уничтожены. По поступающей информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

О звуках взрывов над Энгельсом жители сообщили в ночь на пятницу, 28 марта. Целью противника мог быть местный нефтеперерабатывающий завод. Официально о попытке атаки ВСУ власти не сообщали. В Саратовской области власти лишь объявляли угрозу атаки беспилотников.

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