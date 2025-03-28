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04:34, 28 марта 2025Россия

Жители российского города сообщили о звуках взрывов в небе

Mash: Жители Энгельса в Саратовской области сообщают о звуках взрывов в небе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Жители города Энгельс в Саратовской области сообщают о звуках взрывов в небе. Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Mash в Telegram-канале.

Очевидцы услышали звуки взрывов примерно в четыре часа утра. О повреждениях и пострадавших данных пока нет.

Ранее в пятницу в городе Россоши Воронежской области прогремели взрывы. По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться около часа ночи, в небе были заметны яркие вспышки. Предварительно, средства ПВО уничтожили минимум четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону электромеханического завода.

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