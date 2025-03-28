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01:51, 28 марта 2025Россия

В российском городе раздались взрывы

Mash: В Россоши прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В городе Россоши Воронежской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться около часа ночи, в небе были видны яркие вспышки. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минимум четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону электромеханического завода. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о взрыве в пятиэтажном доме в поселке Красногорский Челябинской области. Сообщалось, что взрывной волной выбило окна, из них выпали рамы. По словам очевидца, предположительно, в доме рванул газ.

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