В российском городе раздались взрывы

Mash: В Россоши прогремели взрывы

В городе Россоши Воронежской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, взрывы начали раздаваться около часа ночи, в небе были видны яркие вспышки. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минимум четыре украинских беспилотника, направлявшихся в сторону электромеханического завода. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о взрыве в пятиэтажном доме в поселке Красногорский Челябинской области. Сообщалось, что взрывной волной выбило окна, из них выпали рамы. По словам очевидца, предположительно, в доме рванул газ.