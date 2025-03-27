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11:38, 27 марта 2025Экономика

Пострадавшим от атаки БПЛА в одном регионе пообещали выплаты до 250 тысяч рублей

Губернатор Бусаргин: Пострадавшим от атаки БПЛА в Энгельсе выплатят до ₽250 тыс.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

Жителям Энгельса Саратовской области, чье имущество пострадало от атаки БПЛА в марте 2025 года, пообещали выплаты в размере до 250 тысяч рублей. Об этом написал глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чье имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы», — поделился информацией губернатор. Он отметил, что выплаты будут доступны после проведения независимой оценки ущерба рассмотрения заявления. Так, размер поддержки за поврежденную машину составит до 100 тысяч рублей, за поврежденный дачный дом — до 150 тысяч, а за жилой — до 250 тысяч.

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В результате в Энгельсе пострадали пять человек и были повреждены около 30 частных домов и больница, а на территории местного аэродрома вспыхнул пожар. Для атаки были использованы беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки неизвестного происхождения с размахом крыльев свыше двух метров.

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