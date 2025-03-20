Выросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс

Mash: При атаке беспилотников ВСУ на Энгельс пострадали пять человек

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс Саратовской области выросло до пяти. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, двоих россиян — мужчину и женщину — направили в городскую больницу с осколочными ранениями и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Еще троим оказали медпомощь амбулаторно.

Как выяснил канал, из близлежащих СНТ эвакуировали около 160 человек. Жителей садовых товариществ «Малинки» и «Детский санаторий» вывозят на спецтранспорте. Территория оцеплена.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали для атаки беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные кустарные аппараты с размахом крыльев в два метра. Дроны были оборудованы кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. По официальным данным Минобороны России, над регионом сбили 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал налет самым массированным за все время. Повреждены около 30 частных домов, больница, а также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.