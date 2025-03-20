Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 20 марта 2025Россия

Выросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс

Mash: При атаке беспилотников ВСУ на Энгельс пострадали пять человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс Саратовской области выросло до пяти. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, двоих россиян — мужчину и женщину — направили в городскую больницу с осколочными ранениями и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Еще троим оказали медпомощь амбулаторно.

Как выяснил канал, из близлежащих СНТ эвакуировали около 160 человек. Жителей садовых товариществ «Малинки» и «Детский санаторий» вывозят на спецтранспорте. Территория оцеплена.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали для атаки беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные кустарные аппараты с размахом крыльев в два метра. Дроны были оборудованы кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. По официальным данным Минобороны России, над регионом сбили 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал налет самым массированным за все время. Повреждены около 30 частных домов, больница, а также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия будет расширяться, насколько позволит Бог». Бывший помощник Путина — о Русском мире, разделе Украины, овцах и козлах

    Китайская компания запланировала пилотируемый космический полет

    Россиянин снял на видео усеявшие его дачу обломки беспилотника ВСУ

    Лидер «Руки вверх!» откроет новый бизнес

    Российский аптекарь объявлен в международный розыск и заочно арестован

    В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

    Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

    В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

    В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

    Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше