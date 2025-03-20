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12:10, 20 марта 2025Россия

ВСУ использовали для атаки на Энгельс неизвестные дроны с размахом крыльев два метра

Shot: ВСУ использовали для атаки на Энгельс дроны кустарной сборки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: видео Telegram-канал SHOT

Для атаки на Энгельс Саратовской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники PD-2, «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, летательные аппараты были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов. Их запуск осуществлялся из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей Украины.

Авторы поста также выяснили, что ВСУ атаковали регион группами по 10-15 беспилотников, летящих на низкой высоте.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 беспилотника. 54 летательных аппарата уничтожили в Саратовской области, 40 — в Воронежской, 22 — в Белгородской, 10 — в Ростовской, по 3 — над Курской областью и Крымом, 1 — над Липецкой областью.

ЖЗЛ
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