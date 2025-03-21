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21:42, 20 марта 2025Россия

В России предположили происхождение атаковавшего Энгельс БПЛА

Генерал Липовой допустил, что атаковавшие Энгельс БПЛА являются разработкой НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Атаковавшие Энгельс в Саратовской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА), тип которых не удалось установить, могут быть новой разработкой НАТО. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ», — допустил офицер. Он подчеркнул, что Украина стала полигоном для испытания всех видов оружия Североатлантического альянса, в частности и тех, что только планируется запустить на вооружение.

По мнению Липового, беспилотник, сбитый в Энгельсе, мог быть лишь опытным образцом. Генерал-майор отметил, что НАТО регулярно направляет Украине новые БПЛА в надежде, что хотя бы один из них преодолеет российские системы ПВО и дойдет до цели.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов.

Для атаки на Энгельс использовались беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки неизвестного происхождения с размахом крыльев более двух метров.

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