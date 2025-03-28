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07:07, 28 марта 2025Россия

Названа вероятная цель атаки ВСУ на Энгельс Саратовской области

Shot: Беспилотники ВСУ летели в сторону местного НПЗ в саратовском Энгельсе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Энгельсе Саратовской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно, летели в сторону местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что слышали минимум четыре взрыва над Энгельсом. Они увидели яркие вспышки в небе и слышали автоматные очереди. При этом официально власти не сообщали об атаке ВСУ.

В Саратовской области между тем объявляли угрозу атаки беспилотников. Как сообщал губернатор Роман Бусаргин в Telegram, в регионе локально сработали системы оповещения. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — писал он.

О звуках взрывов над Энгельсом жители сообщили в ночь на пятницу, 28 марта. О повреждениях и пострадавших не сообщалось. О взрывах сообщали и жители города Россошь в Воронежской области.

ЖЗЛ
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