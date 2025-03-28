Раскрыто негативное для Зеленского последствие его визита к Макрону

«Взгляд»: Визит к Макрону стал сеансом саморазоблачения для Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского к его французскому коллеге Эммануэлю Макрону обернулся для украинского лидера саморазоблачением. Негативное последствие этой встречи раскрыл «Взгляд».

В материале отмечается, что во время визита во Франции Зеленский держался бодро. «При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона», — сообщает газета.

В частности, подчеркнул «Взгляд», лидеры двух стран обсуждали отправку военного контингента Франции и Британии на территорию Украины, несмотря на невозможность исполнения этого шага. Кроме того, говорится в материале, к приезду Зеленского окрасили Эйфелеву башню в цвета украинского флага.

«Но, как это часто бывает с Францией и всегда бывает с Макроном, пышная форма должна скрыть скудность содержания», — заключила газета.

27 марта Зеленский встретился с Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Сообщалось, что Макрон и Стармер выступили соорганизаторов расширенных переговоров по российско-украинскому конфликту.