Раскрыто влияние антибиотиков на работу мозга

РИА Новости: Прием антибиотиков негативно влияет на когнитивные способности крыс

Биологи Самарского университета провели эксперимент, который показал, что прием антибиотиков оказывает негативное влияние на поведение и когнитивные способности крыс. Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе эксперимента ученые разделили взрослых крыс-самцов на две группы. Одним животным в течение десяти дней вводили суспензию из трех популярных антибиотиков, а другие крысы оставались без лекарств. Результаты эксперимента показали, что у крыс, принимавших антибиотики, значительно снизилась любознательность и мотивация исследовать новые объекты. Они избегали открытых территорий и не могли запомнить расположение своих укрытий.

Исследование также подтвердило гипотезу о взаимосвязи между состоянием кишечной микрофлоры, которая обычно страдает при приеме антибиотиков, и функционированием мозга. Нарушения микробиоты могут приводить к дефициту когнитивных функций и нарушениям эмоционального состояния, что в итоге сказывается на адаптивности поведения животных. Эти данные имеют важное значение для дальнейшего изучения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и депрессия.

Самарские ученые планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять, как антибиотики влияют на нервную систему и какие последствия могут быть для человека.