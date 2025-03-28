Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:27, 28 марта 2025Наука и техника

Раскрыто влияние антибиотиков на работу мозга

РИА Новости: Прием антибиотиков негативно влияет на когнитивные способности крыс
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Биологи Самарского университета провели эксперимент, который показал, что прием антибиотиков оказывает негативное влияние на поведение и когнитивные способности крыс. Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе эксперимента ученые разделили взрослых крыс-самцов на две группы. Одним животным в течение десяти дней вводили суспензию из трех популярных антибиотиков, а другие крысы оставались без лекарств. Результаты эксперимента показали, что у крыс, принимавших антибиотики, значительно снизилась любознательность и мотивация исследовать новые объекты. Они избегали открытых территорий и не могли запомнить расположение своих укрытий.

Исследование также подтвердило гипотезу о взаимосвязи между состоянием кишечной микрофлоры, которая обычно страдает при приеме антибиотиков, и функционированием мозга. Нарушения микробиоты могут приводить к дефициту когнитивных функций и нарушениям эмоционального состояния, что в итоге сказывается на адаптивности поведения животных. Эти данные имеют важное значение для дальнейшего изучения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и депрессия.

Самарские ученые планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять, как антибиотики влияют на нервную систему и какие последствия могут быть для человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Момент затопления батискафа с туристами в Египте попал на видео

    Девушка с двумя влагалищами рассказала о неожиданных последствиях такого отклонения

    Мужчина нашел неприятный сюрприз в банке растворимого кофе

    Стало известно о разрозненных группах ВСУ у границы в Курской области

    Иностранец пытался вывезти из России лапы гималайского медведя и попался на таможне

    Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили сотни единиц техники ВСУ

    Российский военный рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

    Россияне описали отдых на Кубе за 350 тысяч рублей фразой «сервис — для терпимых»

    В Саратовской области подтвердили атаку беспилотников

    Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше