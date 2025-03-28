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14:54, 28 марта 2025Экономика

Названы популярные уловки недобросовестных ремонтников

Строитель Васильев: При ремонте мошенники зачастую манипулируют с замерами
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Недобросовестные ремонтники — частое явление при найме бригады. Как распознать уловки мошенников, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Одним из популярных приемов ремонтников-аферистов являются манипуляции с замерами. Обмануть могут во время расчетов квадратуры для стяжки пола, штукатурки стен или укладки плитки. Строители зачастую округляют измерения в большую сторону для увеличения сметы. Возможен и другой сценарий: подрядчик может не указать при первичном расчете балкон или санузел, а по окончании работ добавить эти метры в качестве «дополнительных» зон за отдельные деньги.

Нередко квартировладельца обманывают за счет искусственного дробления работ. Вместо одной строчки, к примеру, «установки раковины», в смете появляется целый набор услуг: от герметизации швов и фиксации на кронштейны до испытания на протечку. За каждую из них строители требуют отдельной оплаты, однако по своей сути эти действия технически неразрывны, пояснил Васильев.

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Легко попасться и на материалах — чаще всего бригады обманывают заказчика с заливкой пола, прокладкой труб и монтажом проводки. Так, ремонтники могут установить дешевые трубы, а в смету внести более дорогой аналог. Проверить, какие именно коммуникации использовались, после монтажных работ практически невозможно. Также в документах может быть указан более толстый слой стяжки, тогда как на деле он окажется тоньше — израсходованный на бумаге цемент строители оставляют себе. Подловить их на этом сложно, ведь квитанции и накладные исполнитель оставляет у себя.

В крайнем случае подрядчик может подделать чеки или предоставить клиенту распечатку из интернет-магазина с завышенной стоимостью в сравнении с оптовым поставщиком. При сантехнических и электромонтажных работах строители могут завысить ценник, сославшись на различные дефекты, выяснившиеся лишь в процессе — «сложный угол» или «сломанное из-за арматуры сверло», предупреждает эксперт.

Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на ремонте, не потеряв качество. Так, специалисты рекомендуют закупать фасад и каркас для кухни отдельно. Также вместо фабричного паркета можно взять качественную массивную доску из обработанного материала и отшлифовать ее самостоятельно.

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