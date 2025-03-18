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11:05, 18 марта 2025Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

Строитель Васильев: Закупив фасад и каркас кухни отдельно, можно сэкономить
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Сэкономить на ремонте квартиры можно и без ущерба для качества. Своими советами с «Известиями» поделился строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, где выгоднее закупаться материалами. В обычных строймагазинах, в том числе и в сетевых гипермаркетах, ламинированные двери или двери из шпона стоят порядка 10-15 тысяч рублей. В то же время комплект с коробкой у поставщика или небольшого производства обойдется от 3,8 тысячи рублей. Высокая стоимость при этом не гарантирует качества, отмечает строитель. Ламинированные двери из магазина могут подвести всего через пару лет.

Еще один способ снизить расходы при ремонте — закупить части кухонного гарнитура по отдельности. Фасады из массива можно приобрести в магазине (они стоят около 3,5 тысячи рублей за дверцу), а каркас — у столяра или собрать из доступных модулей. Правда, в данном случае подгонку и монтаж во избежание дополнительных расходов следует доверить профессионалам, уточняет Васильев.

Сэкономить можно и на покрытии. Вместо фабричного паркета можно взять качественную массивную доску из обработанного материала — она стоит от 15 тысяч рублей за кубометр. После шлифовки и обработки лаком или маслом она ни в чем не уступит декоративному покрытию. Таким образом, дубовый подоконник из цельной доски обойдется дешевле аналогичному из композита и вдобавок будет прослужит дольше, пояснил Васильев.

Ранее россияне раскрыли, сколько тратят на ремонт квартиры. Большинство соотечественников закладывают в бюджет менее 100 тысяч рублей. Раз в пять лет делают ремонт и обновляют мебель дома около трети респондентов, раз в месяц или полгода — по три процента опрошенных.

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