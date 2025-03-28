Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском

Росгвардия объявила о смерти Героя России майора Тибилова в бою под Курском

Пресс-служба Росгвардии объявила о смерти Героя России майора Марата Тибилова в бою под Курском. Сообщение опубликовано в Telegram-канале силового ведомства.

В чем состояла служебно-боевая задача спецназовца, в Росгвардии не раскрыли.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера», — говорится в публикации Росгвардии.

6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций ВС России удалось освободить большинство населенных пунктов, включая город Суджа, который перешел под контроль российских войск 13 марта.