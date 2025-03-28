Россия и Китай захотели совместно создавать фильмы

Россия и Китай намерены утвердить план по созданию совместных фильмов

Россия и Китай планируют заняться совместным кинопроизводством. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с замруководителя отдела пропаганды КНР Шэнь Хайсюном. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Наша цель — утвердить конкретные идеи совместных кинофильмов, которые не только соберут большую аудиторию в России и Китае, но и будут отличаться качественным высокохудожественным содержанием», — рассказала Любимова.

Шэнь Хайсюн, в свою очередь, высоко отметил диалог «лидеров кинобизнеса двух стран» и заявил о готовности поддержать представленные предложения Москвы.

Уточняется, что накануне российская делегация представила в Китае несколько проектов художественных и документальных полнометражных фильмов и сериалов, а также анимацию.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российского кинематографа, и выразил мнение, что иностранное кино «должны квотировать», как это сделали в Китае.