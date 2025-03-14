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15:00, 14 марта 2025Культура

Михалков заявил о великой роли санкций для российского кино

Режиссер Никита Михалков: Санкции сыграли великую роль для российского кино
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российского кинематографа. Его слова приводит KP.RU.

«Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали, точили, растили. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года», — заявил кинематографист. По мнению Михалкова, иностранное кино «должны квотировать», как это сделали в Китае.

Он подчеркнул, что российское кино во многом восполнило собой голливудское. «А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с "Оскаром" и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку», — добавил режиссер.

Ранее Никита Михалков раскритиковал получивший «Оскар» фильм «Анора» за создание негативного образа русского человека.

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