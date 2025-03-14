Михалков заявил о великой роли санкций для российского кино

Режиссер Никита Михалков: Санкции сыграли великую роль для российского кино

Режиссер Никита Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российского кинематографа. Его слова приводит KP.RU.

«Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали, точили, растили. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года», — заявил кинематографист. По мнению Михалкова, иностранное кино «должны квотировать», как это сделали в Китае.

Он подчеркнул, что российское кино во многом восполнило собой голливудское. «А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с "Оскаром" и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку», — добавил режиссер.

Ранее Никита Михалков раскритиковал получивший «Оскар» фильм «Анора» за создание негативного образа русского человека.