Россиян предупредили о новой волне популярной схемы мошенников в Telegram

МВД предупредило о фишинговых рассылках в Telegram с предложением о соцвыплатах

Злоумышленники вновь стали отправлять россиянам в мессенджере Telegram фишинговые ссылки с предложениями о социальных выплатах. О новой волне популярной схемы обмана предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

По данным ведомства, аферисты распространяют в Telegram сообщение о том, что россияне могут получить выплату в размере 14 тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги», говорится в мошеннической рассылке.

К сообщению они прикрепляют фишинговую ссылку. «В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы», — отметило МВД.

В ведомстве напомнили, что за информацией о социальных выплатах необходимо следить только на официальных ресурсах.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали использовать новую схему для обмана пенсионеров. Сообщалось, что мошенники пугают пожилых людей взломом «Госуслуг».