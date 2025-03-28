Россияне описали отдых на Кубе за 350 тысяч рублей фразой «сервис — для терпимых»

Российские туристы побывали на Кубе и описали отдых в курортной республике фразой «сервис для терпимых». Своими впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Соотечественники остановились в четырехзвездочном Roc Varadero. Девятидневный тур на троих обошелся им в 350 тысяч рублей. По словам путешественников, отель был прекрасен расположением, чистым пляжем, красивым океаном и тихой атмосферой.

«В остальном у нас были вопросы, — добавили они. — Питание — для невзыскательных, сервис — для терпимых, интернет — как повезет». При этом россияне не стали сильно критиковать гостиницу, поскольку время в ней провели замечательно.

Ранее другая российская туристка отдохнула на Кубе за 400 тысяч рублей и осталась разочарована. В частности, путешественница пожаловалась на скудную еду в ресторане отеля.