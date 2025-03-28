Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:44, 28 марта 2025Путешествия

Россияне описали отдых на Кубе за 350 тысяч рублей фразой «сервис — для терпимых»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российские туристы побывали на Кубе и описали отдых в курортной республике фразой «сервис для терпимых». Своими впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Соотечественники остановились в четырехзвездочном Roc Varadero. Девятидневный тур на троих обошелся им в 350 тысяч рублей. По словам путешественников, отель был прекрасен расположением, чистым пляжем, красивым океаном и тихой атмосферой.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

«В остальном у нас были вопросы, — добавили они. — Питание — для невзыскательных, сервис — для терпимых, интернет — как повезет». При этом россияне не стали сильно критиковать гостиницу, поскольку время в ней провели замечательно.

Ранее другая российская туристка отдохнула на Кубе за 400 тысяч рублей и осталась разочарована. В частности, путешественница пожаловалась на скудную еду в ресторане отеля.

    Обсудить
    Последние новости

    Момент затопления батискафа с туристами в Египте попал на видео

    Девушка с двумя влагалищами рассказала о неожиданных последствиях такого отклонения

    Мужчина нашел неприятный сюрприз в банке растворимого кофе

    Стало известно о разрозненных группах ВСУ у границы в Курской области

    Иностранец пытался вывезти из России лапы гималайского медведя и попался на таможне

    Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили сотни единиц техники ВСУ

    Российский военный рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

    Россияне описали отдых на Кубе за 350 тысяч рублей фразой «сервис — для терпимых»

    В Саратовской области подтвердили атаку беспилотников

    Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше