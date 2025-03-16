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12:15, 16 марта 2025Путешествия

Россиянка описала отдых на Кубе за 400 тысяч рублей фразой «еды много, а по­есть не­че­го»

Алина Черненко

Фото: REUTERS/Desmond Boylan

Российская туристка отдохнула на Кубе за 400 тысяч рублей и осталась разочарована. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В частности, путешественница пожаловалась на скудную еду в ресторане отеля. «Казалось бы, Куба должна быть богата морепродуктами, но не тут-то было. Как я узнала позднее, все морепродукты отправляют на экспорт. Так что еды много, а поесть нечего», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Автор отзыва отметила, что пляж был неплохой, но наличие мелких колючек испортило все впечатление о нем. «После того как несколько иголок впились в мою ногу, я воздержалась ходить там босиком», — призналась она.

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Кроме того, россиянку расстроило качество сувениров, которые она хотела привезти друзьям из поездки. По ее словам, все они были самодельные. «Даже ваш ребенок в саду сделает лучше, уж поверьте», — сыронизировала читательница издания.

Туристка добавила, что в целом считает поездку на Кубу хорошим опытом, но, по ее мнению, за такие деньги можно было слетать в другое место, «где услуги соответствуют их стоимости».

Ранее другая россиянка провела отпуск на курорте Кубы и описала его фразой «в некоторых районах можно снимать фильмы ужасов». Она также пожаловалась на прокисшие салаты, «непонятное варево из фасоли» и резиновое невкусное мясо в ресторане отеля.

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