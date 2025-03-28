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14:38, 28 марта 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд по делу о госизмене за работу на украинскую разведку

Житель Тюмени пойдет под суд за работу на разведку Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области по делу о государственной измене предстанет перед судом житель Тюмени, обвиняемый в работе на украинскую разведку. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый инициативно вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны Украины и предложил свои услуги. По заданию украинской разведки он собирал и передавал информацию об учебных заведениях российского Минобороны, адреса воинских частей, местонахождения КПП и расположение камер наружного наблюдения.

За свои услуги мужчина получил вознаграждение от украинских кураторов.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который перевел криптовалюту бойцам террористической организации на закупку дрона.

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