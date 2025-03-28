Россиянин в военной форме бросался с ножом на прохожих и поплатился

V1.ru: Житель Иловли в военной форме бросался с ножом на прохожих и был задержан

Житель рабочего поселка Иловля Волгоградской области в военной форме бросался с ножом на прохожих и поплатился. Неадекватного россиянина задержали сотрудники полиции, об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям издания, все произошло накануне вечером на улице Буденного. Очевидцы предположили, что дебошир был пьян. Они вызвали на место правоохранителей.

Когда буйный гражданин увидел в руках полицейского пистолет, он поднял руки вверх. Хулигана помогли скрутить двое прохожих.

В полиции уточнили, что по факту происшествия проводится проверка, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 27 человек, напавших на полицейских из-за задержания друга.