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10:58, 26 февраля 2025Силовые структуры

Толпа россиян попыталась помешать задержанию друга и оказалась в отделе полиции

Под Москвой задержали 27 человек, напавших на полицейских из-за задержания друга
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции 27 человек, которые пытались помешать задержанию своего друга в Ермолино, и оказали сопротивление силовикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло 23 февраля. В отдел полиции поступило сообщение об уроженце Дагестана 1999 года рождения, который нарушал общественный порядок в магазине в поселке Ермолино.

Прибывшие на место сотрудники попытались усадить нарушителя в служебный автомобиль, однако им захотели помешать его знакомые. Толпа злоумышленников пыталась спровоцировать конфликт с силовиками и, как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, повалила одного из них на землю и начала бить по голове.

В итоге в отдел полиции было доставлено 27 человек, среди которых находился и зачинщик. В отношении последнего составлен административный протокол по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Против нарушившего порядок в магазине мужчины также составили по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Он арестован на 13 суток по решению суда.

Ранее Череповецкий городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 47-летнего жителя Санкт-Петербурга, который напал на полицейского в ресторане и укусил его за ногу.

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