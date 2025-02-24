Россиянин укусил полицейского за ногу в ресторане и отделался условным сроком

Суд дал 1,5 года условно петербуржцу, укусившему полицейского в ресторане

Череповецкий городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 47-летнего жителя Санкт-Петербурга, который напал на полицейского в ресторане и укусил его за ногу. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, все произошло осенью 2024 года. Мужчина отдыхал в одном из ресторанов Череповца и, перебрав с алкоголем, начал агрессивно себя вести. Сотрудники заведения вызвали наряд полиции, однако петербуржец оказал им сопротивление. Когда нарушителя попытались усадить в служебный автомобиль, он укусил одного из сотрудников за ногу.

На суде мужчина полностью признал вину. Его осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина-водитель решила дать взятку полицейскому, а затем, испугавшись уголовного преследования, попыталась съесть деньги. Когда сотрудник захотел ей помешать, она укусила его за руку.

