Россиянина осудили на пять лет за хищение 12 миллионов рублей при военных испытаниях

Суд дал 5 лет экс-топ-менеджеру «СпецТехМет» Евстропьеву за хищение 12 млн руб

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего технического директора компании «СпецТехМет» Владимира Евстропьева за хищение из бюджета 12 миллионов рублей при военных испытаниях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета России.

Осужденный признан виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей и взыскал по гражданскому иску 14,5 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что с 2019-го по 2022 год с компанией «СпецТехМет» были заключены контракты по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения. Евстропьев предоставил ложные финансово-отчетные документы о выполнении работ, в результате чего из бюджета были похищены 12 миллионов рублей.