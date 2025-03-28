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19:32, 28 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя

В Ивановской области осудили мужчину за вымогательство денег у священнослужителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ивановской области осудили мужчину за вымогательство денег у священнослужителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он осужден по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным агентства, в ноябре 2019 года 39-летний житель Шуйского района, угрожая распространением заведомо ложных, позорящих сведений, вымогал у священнослужителя 13 миллионов рублей. Пострадавший обратился к правоохранителям. Встреча под предлогом передачи денег проходила под контролем силовиков. В этот момент злоумышленника задержали.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что арестованный бывший депутат заксобрания Кубани делил миллиардное наследство.

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