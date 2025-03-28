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16:40, 28 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчину задержали за оправдание терроризма

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, местный житель на своей странице в социальной сети разместил публикацию с оправданием деятельности легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической). Он поддерживал запрещенный легион и одобрял их террористические преступления.

Мужчину задержали и провели обыски у него дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника контрольно-надзорного органа России.

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