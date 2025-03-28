В российском регионе мужчину задержали за оправдание терроризма

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за оправдание терроризма

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, местный житель на своей странице в социальной сети разместил публикацию с оправданием деятельности легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической). Он поддерживал запрещенный легион и одобрял их террористические преступления.

Мужчину задержали и провели обыски у него дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника контрольно-надзорного органа России.