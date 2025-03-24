ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника контрольно-надзорного органа России

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа России за госизмену

ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина контактировал с представителем Украины. В 2024 году он передал ему данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России и местах дислокации российских военных.

Возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Задержанный уже арестован.

Ранее россиянин, задержанный ФСБ в Нижнем Новгороде, перевел денежные средства запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"» на закупку дрона.