Россиянка описала обстановку в Бангкоке фразой «все бегут из города»

Shot: Сотни россиян экстренно уезжают из Бангкока за город

Сотни россиян решили экстренно уехать из Бангкока за город, где нет высоких зданий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отдыхающая в столице Таиланда россиянка Анастасия рассказала изданию, что, когда началось землетрясение, они с другом находились на 26-м этаже дома. Туристы схватили документы и важные вещи и самостоятельно эвакуировались.

«Включили сирену, и все стали спускаться по пожарной лестнице. То есть не было такого, чтоб кто-то из представителей вышел и говорил, куда идти и так далее. Сейчас все бегут из города, местные, у которых нет денег, просто сидят на улице, никуда не идут», — такими фразами описала обстановку в городе Анастасия.

Путешественница добавила, что покинуть Бангкок сейчас непросто. Из-за скопления людей на дорогах образовались огромные пробки, а на улицах — давка. По данным источника, в городе могут находиться около пяти тысяч россиян. При этом в Ассоциации туроператоров России ранее сообщали о, предположительно, двух тысячах соотечественников.

Ранее другие находящиеся в Бангкоке российские туристы описали землетрясение фразой «было дико страшно». По словам соотечественников, местные жители в ужасе от происходящего.

