Россиянка ушла в лес и нашла тонны денег

Девушка нашла тонны советских денег около ракетной шахты во Владимирской области

Девушка, ушедшая в лес Владимирской области, нашла там тонны советских денег. Об этом она рассказала в блоге «Заброшки и путешествия».

В лесах региона расположены старые ракетные шахты, где некогда располагались межконтинентальные баллистические ракеты, однако после распада СССР и подписания договора о сокращении ядерных сил они были законсервированы, и с тех пор пришли в запустение.

«Со временем некогда секретные военные объекты превратились в болота, которые никогда бы не привлекли наше внимание, если бы ни один интересный факт. В них хранятся миллиарды советских денег!» — рассказывает автор.

После распада СССР власти России столкнулись с необходимостью утилизировать массу устаревших купюр. Сжечь их было нельзя из-за присутствия в типографской краске токсичных веществ, поэтому и было решено захоронить банкноты в закрытых ракетных шахтах. Однако с течением времени старые объекты затопило, на их месте образовались болота, а мешки, в которых хранились деньги, истлели. Как можно заметить на фотографиях, теперь местность вокруг шахт буквально завалена деньгами, которые частично испортились, частично — остались почти нетронутыми

«Однако, кроме фантастического вида разбросанных по земле денег, ценности у находки нет никакой. Это просто миллионы цветных бумажек», — отмечает автор блога.

В 2024 году в России заметно вырос спрос на советскую мебель, предметы гардероба, интерьера и различных коллекционных вещей. Так, стали популярны пленочные фотоаппараты, грампластинки, советская посуда. Продажи пластинок в апреле год к году выросли на 44 процента.