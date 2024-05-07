В России заметили рост спроса на вещи из СССР

Авито: россияне стали чаще покупать вещи из СССР

В России заметно вырос спрос на советскую мебель, предметы гардероба, интерьера и различных коллекционных вещей. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики Авито. Они заметили рост продаж на 12 процентов за год.

«У многих с годами чувство ностальгии растет, а некоторые атрибуты того времени снова входят в моду и становятся трендами. Например, актуальны пленочные фотоаппараты, грампластинки, советская посуда. Так, продажи пластинок в апреле год к году выросли на 44 процента. Средняя цена — 940 рублей», — выяснили аналитики.

Специалисты также указали на рост интереса к советской мебели, особенно венских стульев и гардеробных систем. Также на 32 процента чаще стали покупать шкафы и буфеты, на 28 — кресла.

«Высоким спросом пользуются советские билеты на трамвай, в театр или в кино, они продавались чаще на 68 процентов. Продавцы отдают такие раритеты в среднем за 1 000 рублей. На 10,5 процентов выросли продажи банкнот Совзнака. На 38 процентов чаще стали покупать журналы, газеты и брошюры из СССР. Также пользуются спросом ретро-модели машинок, самолетов, танков и прочей техники», — установили исследователи.

Популярна стала и винтажная одежда. Причем, по словам аналитиков, спрос на предметы мужского гардероба вырос сильнее, чем на женскую одежду: 30 процентов против 25 соответственно. Это связали с общемировым трендом на винтаж, а также ростом популярности сериалов про советскую эпоху.

Ранее в мае стилист Алеко Надирян назвал россиянам необычные модные наряды в 2024 году. Он посоветовал обратить внимание на потертые куртки и жилеты, растянутые штаны плотника и комбинезоны.