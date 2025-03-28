Россиянка «воскресла» перед погребальным обрядом

В Дагестане сообщили о воскрешении женщины

Жительница Дагестана воскресла в мечети. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Когда женщине стало плохо, родственники подумали, что ее не стало. Они привезли россиянку на ритуальное омовение, где она открыла глаза.

После этого жительницу республики госпитализировали. Предварительно, у нее диагностировали «синдром Лазаря» — спонтанное восстановление кровообращения после остановки сердца. Свое название явление получило из истории о воскрешении человека, описанной в Евангелии от Иоанна.

Ранее в Дагестане врачи спасли женщину с двумя литрами крови в животе. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на боли и головокружение. Выяснилось, что в животе пациентки разорвалась киста, которую удачно извлекли с помощью лапароскопии.