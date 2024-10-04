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18:46, 4 октября 2024Моя страна

Хирурги из Дагестана спасли женщину с двумя литрами крови в животе

Хирурги из Дагестана спасли женщину с разорвавшейся кистой

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Хирурги из Дагестана спасли женщину с двумя литрами крови в животе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash Gor.

Жительница Махачкалы обратилась за помощью с жалобами на сильные боли в животе, слабость и головокружение. Вследствие проведенных обследований врачи обнаружили перитонит и назначили срочную операцию.

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Выяснилось, что в животе пациентки разорвалась киста, которую удачно извлекли с помощью лапароскопии.

Ранее в октябре российские врачи прооперировали женщину с встречающимся один раз на миллион видом рака. Пациентка Ольга обратилась с жалобой на отечность лица спустя четыре года после первой операции, в ходе которой ей удалили доброкачественное образование.

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      Екатерина Ештокина
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