Россиянки назвали отличительные черты успешного мужчины

«Авито Услуги»: Большинство россиянок считают успешными гладко выбритых мужчин

Россиянки назвали черты во внешности, которые отличают успешных мужчин. Результаты опроса «Авито Услуг» попали в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно исследованию, которое проводили среди респондентов в возрасте от 21 до 55 лет, более половины россиянок (56 процентов) считают, что успешный мужчина должен быть гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Еще 22 процента придерживаются мнения, что такие требования актуальны только для офисных сотрудников, а в остальных случаях внешность не является показателем статуса.

При этом каждая третья опрошенная женщина (34 процента) призналась, что чувствует себя обязанной выглядеть хорошо в любой ситуации. К тому же большинство участниц исследования (71 процент) заявили, что часто ощущают на себе давление общества, требующего соответствия стандартам красоты. Так, 21 процент женщин сильно зависит от мнения окружающих по поводу своей внешности, а среди мужчин этот показатель ниже — 17 процентов.

На вопрос, должна ли женщина делать макияж, маникюр и укладку, чтобы выглядеть привлекательно, только 19 процентов опрошенных мужчин ответили, что предпочитают естественную красоту.

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