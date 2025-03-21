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09:03, 21 марта 2025Ценности

Раскрыты траты россиян на шопинг к весне

Авито: Большинство россиян потратят на шопинг к весне 14 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Аналитики «Авито» раскрыли сумму трат россиян на шопинг к весеннему сезону. Исследование сервиса попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в среднем россияне готовы потратить 14 тысяч рублей на обновление гардероба этой весной. Однако большинство (64 процента) хотят уложиться в 10 тысяч рублей. При этом 25 тысяч рублей запланировали потратить 11 процентов опрошенных, а более 50 тысяч рублей на новые вещи в основном закладывает молодежь 18-24 лет (6 процентов).

По итогам опроса, респонденты хотя провести весну в комфортных образах. Мужчины в основном собираются купить к предстоящему сезону джинсы, брюки или штаны (48 процентов), футболки и рубашки (42), толстовки, худи и свитшоты (25), а также спортивную одежду (25).

Большинство женщин, в свою очередь, предпочли приобрести джинсы, брюки и штаны (43 процента). Юбки и платья появятся в гардеробе только 22 процентов россиянок. В списке покупок также верхняя одежда на холодную погоду — например, пальто или куртка (21 процент), сумки (16) и аксессуары (15).

В феврале россияне раскрыли способы сэкономить на покупке одежды к весне.

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