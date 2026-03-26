Россиян научили защищаться от клещей

Биолог Марьинский: Для защиты от клещей важно использовать репелленты

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, важно использовать репелленты и носить определенную одежду. Защищаться от этих насекомых россиян научил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в разговоре с агентством РИА Новости.

Специалист отметил, что репелленты (вещества, отпугивающие клещей) любых видов лучше других способов помогают уберечься от укусов клещей. «Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», — уточнил биолог. Чтобы усилить защиту, Марьинский порекомендовал заправлять низ штанов в носки и не забывать наносить репелленты на одежду верхней половины тела.

В минувший понедельник, 23 марта, стало известно, что в Подмосковье зафиксировали первый в нынешнем году случай укуса клеща. Обращение поступило от жителя Сергиева Посада.