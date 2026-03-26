11:35, 26 марта 2026Силовые структуры

Бронетехника на фото стоила россиянке 18 лет колонии

В Крыму суд приговорил женщину к 18 годам колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный суд Республики Крым дал 58-летней жительнице Московской области 18 лет колонии общего режима за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что женщина была противницей СВО и в феврале 2024 года сняла на фото и видео стоянку с бронетехникой Вооруженных сил России. Их она отправила представителю службы безопасности Украины в соцсети. В результате об этом стало известно сотрудникам ФСБ.

Помимо срока, фигурантке назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

