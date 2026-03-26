Пытавшийся избежать уголовного наказания россиянин поджег трансформаторную подстанцию

В Подмосковье задержали молодого человека за попытку поджога трансформатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.
По данным ведомства, 19-летний житель Химок рядом с одним из домов в селе Виноградово облил горючей жидкостью и поджег трансформаторную подстанцию, после чего скрылся. Огонь не распространился и вскоре потух. При полном уничтожении оборудования сумма ущерба составила бы свыше трех миллионов рублей.
Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. После задержания он рассказал, что с ним связались неизвестные и сообщили об оформленной от его имени доверенности на человека, который может заниматься финансированием Вооруженных сил Украины. И чтобы избежать уголовной ответственности, убедили молодого человека совершить поджег объекта энергетики.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
